Roger erstatter Roger

Under formannskapsmøtet i Frøya kommune i dag, opplyste rådmannen at Roger Antonsen har takket ja til stillingen som ny oppvekstsjef (kommunalsjef for oppvekst) i Frøya kommune.

Antonsen har tidligere jobbet som rådmann i Hitra kommune og som leder ved Bewi på Hammarvika. I dag er Antonsen lærer ved Fillan skole.

Roger Antonsen tar over etter Roger Fredheim som tidligere sa opp sin stilling. Rådmann Svanhild Mosebakken sa hun var glad for at man fikk en rask avklaring slik at man kan få en overlapping før Fredheim forlater Frøya.

Roger Fredheim leverte sin oppsigelse 1. februar, og vil jobbe ut oppsigelsesperioden ut april.