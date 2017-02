Vil ta rusomsorgen ut av Nav

I planene for morgendagens omsorg, som er til politisk behandling i Frøya kommune denne uka, foreslås det at den opptrappingen som skal gjøres innen rusomsorg, skjer i regi av kommunen selv. Per i dag er det Nav, som på oppdrag fra kommunen, står for rusomsorgen.

- Det handler om at det er folk som trenger oppfølging utenfor de timene Nav-kontoret er åpent. Ved å legge rusomsorgen til en tjeneste som har bemanning hele døgnet, vil vi få mulighet for oppfølging, sa kommunalsjef Beathe Sandvik Meland da driftsutvalget behandlet saken i forrige uke.

Rusomsorg og psykisk helsevern er tenkt å legges til kommunens bo-, aktivitet- og miljøtjeneste.