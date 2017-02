Vil vite mer før de bestemmer seg for helsehustomt

Formannskapet bestemte seg i dag for å utsette valget av tomt for helseutbygging på Frøya.

Den ambisiøse planen for helseutbygging på Frøya sier at et nytt helsehus (sykehjem) med 28 plasser og 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg skal stå ferdig innen utgangen av 2019. Det er stipulert en totalpris på denne utbyggingen på 300 millioner kroner. En større andel vil bli dekket inn gjennom statlige støtteordninger og husleie. Mellom 45 og 55 prosent av utbyggingene vil finansierer av statlige tilskudd.

Sist fredag fortalte lokalavisa om rådmannens innstilling på å benytte herredshustomta til helseutbyggingen. Saken ble lagt fram med mål om at tomtevalget skulle gjøres av kommunestyret torsdag i denne uka.

Eldreråd og brukerråd hadde i møter dagen før vært de første organene som tok stilling til forslaget. Eldrerådet er kritisk til valg av herredshustomta, og ønsker utbygging på Beinskardet. Brukerrådet anbefalte valg av herredshustomta, på grunn av den sentrale beliggenheten.

Om ei uke kan plasseringen være bestemt Sist Frøya skulle bygge sykehjem, varte drakampen om hvor det skulle bygges i ti år. Når kommunen nå skal bygge nytt helsehus legges det opp til at plasseringen kan bli avgjort i løpet av ei uke.

I dag var det formannskapet som behandlet saken, og etter en lengre debatt gikk begge gruppene for utsettelse. Borgerlig gruppe ønsket i utgangspunktet en lengre utsettelse, for en full vurdering av hva som skal skje med kommunehuset ved valg av den tomta.

Et brev fra en ansatt sendt til rådmann og opposisjonspolitikere i forkant av formannskapsmøtet, ble tema i møtet. Dette gikk på at valg av sentrumstomta ville være svært uheldig i forhold til demente. Det ble en diskusjon om hvorvidt dette skulle tas hensyn til . Ordføreren hadde ikke fått brevet, og stilte spørsmål om hvorvidt ansatterepresentanter var involvert i prosessen som hadde ledet fram til forslaget om herredshustomta. Rådmannen viste til at saken var tatt opp i flere fora der tillitsvalgte var representert. Arbeiderpartigruppa mente man da ikke kunne ta hensyn til et innspill som hadde kommet på denne måten. Arvid Hammernes og borgerlig gruppe mente man burde innhente uttalelser fra ansatte i pleie og omsorg før avgjørelse.

Hva med kommunehuset?

Når helsehus bygges, vil en del funksjoner som i dag ligger på Kysthaven flyttes dit. Kommunen har en langtids leiekontrakt til 2029 med Frøy eiendom på Kysthaven. Ved valg av herredshustomta til helseutbygging, mener administrasjonen det er mulig å flytte alle de i overkant femti som per i dag har arbeidsplass på herredshuset (kommunehuset) til kysthaven. Et argument for å flytte fra herredshuset er også at det er like effektivt utnyttet, og at bygget har dårlig standard.

Ordfører Berit Flåmo mente at herredshuset ikke har noen framtid.

- Helt siden jeg begynte å jobbe på huset har jeg hørt om hvor dårlig det er. Og det har kommet fra teknisk etat. Huset er i så dårlig tilstand at vi må flytte fra det uansett ganske snart, sa Flåmo.

Disse argumentene kjøper ikke Arvid Hammernes (V).

- Vi kommer ikke unna at vi med dette valget, vil stå uten kommunehus. Mener man at alt kan flyttes inn i en etasje på Kysthaven? Jeg ble sjokkert da jeg først så forslaget om å rive kommunehuset. Det er ikke så dårlig at det ikke kan gjøres noe med det. Nå skal vi sette oss i en situasjon at vi ikke har kommunehus lenger.

- Så sentrumsnært som overhode mulig

Kristin Reppe Storø var den formannskapsmedlemmen som uttalte seg mest entydig positiv til å velge herredshustomta.

- Jeg ønsker morgendagens omsorg bygget så nært sentrumsfascilitetene som overhodet mulig. Dette er et valg vi gjør som skal vare langt fram i tid.

Men politikerne vedtok å gi seg litt mer tid. Her er begrunnelsen for utsettelsen:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Ber om at rådmannen setter igang en prosess i forhold til ansatte i dagens rådhus knyttet til midlertidige lokaler og fremtidige lokaler dersom rådhustomta velges

Det fremskaffes en grov oversikt over kostnader knyttet til midlertidig plassering av ansatte i dagens rådhus og tidsperspektiv for midlertidighet

I tillegg ønsker vi et foreløpig forslag til hvordan rådhustomta kan utnyttes, og evt utvidelsesmuligheter frem i tid.