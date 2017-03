- En mulighet til å møte andre spillere utenom den lokale klubben

Frøya sjakklubb barn og ungdom inviterer til en større sjakkturnering den 22. april 2017 ved Frøya bibliotek.

Turneringa er for i hovedsak for barn og ungdom, men den tilrettelegges slik at også voksne kan være med.

Barnas Grand Prix

Under sjakkturneringen kalt Frøya Barnas Grand Prix (BGP) våren 2017, vil spillerne deles inn i grupper etter året de er født og stort sett spille mot jevnaldrende.

- Hvis det blir litt få spillere i enkelte klasser så slåes de sammen, men på slutten blir det premieutdeling i hver av klassene, forklarer turneringsleder Małgorzata Kopaczek-Styczeń.

Turneringen skal spilles etter Monrad-systemet, det betyr at det spilles seks runder med 25 minutters betenkningstid per spiller.

I starten er det tilfeldig hvem som spiller mot hvem, men utover i spillet vil de med like mange poeng møte hverandre.

For hvert parti vunnet oppnår man tre poeng, to poeng for remi og ett poeng for tap.

Til slutt samles poengene og den som har flest i hvert klasse vinner turneringen. Poengene blir også registert slik at de ulike klubbene kan konkurrere om premier som blir delt ut mot slutten av sjakkåret hvis man tenker å delta på ulike turneringer rundt om i fylket og landet.

Klassene deles inn slik:

Mikroputt: Født 2008 eller senere

Miniputt: Født 2006 og 2007

Lilleputt: Født 2004 og 2005

Kadett: Født 2001 til 2003

Ungdom: Født 1991 til 2000

Sjåfører: Åpen klasse

Påmeldingsfristen er satt til 21. april 2017.

Du kan lese mer om sjakkturneringen på Frøya ved å følge denne linken.

En aktiv sjakklubb

Etter at sjakkklubben på Frøya ble startet opp skoleåret 2015/2016 har de hatt stor aktivitet, forteller Kopaczek-Styczen.

- Blant annet har jentene fra klubben vært på et Erasmus pluss-prosjekt som heter for «Nordic Queen», som hadde som formål å samle sjakkjenter fra forskjellige land (Norge, Sverige og Polen) og gi dem videre motivasjon og inspirasjon for å spille sjakk.

Lokalt på Frøya spilles det sjakk hver eneste torsdag mellom klokken 16.30 og 18.00.

Første halvtimen består av sjakkteori noe som er grunnleggende skal man kunne bli bedre i sjakk.

- I teorien følger alle med på demo-brettet, løser varierte oppgaver og husker stillinger. En ting i tillegg som også er viktig er å forbedre hukommelsen. Det kan kanskje høres enkelt ut, men det er ikke mange som klarer å huske en sjakkstilling etter bare å ha sett på den i to minutter uten å øve på det, men det er mange som har blitt utrolig flinke, forteller Małgorzata.

Teorien blir etterfulgt av en time med spilling mellom barna og ungdommene hvor de får prøvd ut sine nye ferdigheter.

Motiverte før den lokale turneringen

Małgorzata forteller at sjakk kan deles inn i tre deler.

- Før jul var det midtspill som var temaet vårt og nå helt frem til vinterferien lærte alle om sluttspill. Etter vinterferien skal vi bruke tid på åpningsspill for å kunne gjøre spillet vårt mer variert og være forberedt på ulike åpninger fra motstandere. Også er det så klart stor stas å forberede seg til turneringen vår i april. Det er nemlig en utrolig mulighet til å få med flere, til å vise sine ferdigheter, møte andre spillere utenom den lokale klubben og så klart vinne flotte premier.

Utvikler ferdigheter

Sjakk er en inkluderende aktivitet hvor alle kan delta og lærer gjennom lek, legger turneringslederen til.

Sjakkturnering på Fillan Det ble heftig debatt mellom to av deltakerne i sjakkturneringen på biblioteket på Fillan.

- Barn som spiller sjakk utvikler matematikk-, lese- og språkferdigheter, konsentrasjons- og hukommelsesevnen sin og sansen for logisk og kritisk tenkning, samt kreativitet og kunnskap innen problemløsning og visualisering.

Nå håper sjakklubben at så mange som mulig fra øyregionen vil delta i sjakkturneringen når den spilles lokalt.

- Spesielt håper vi på at den lokale klubben på Bogøy og sjakkklubber i Trondheim vil ta turen til turneringen vår. Ellers er alle sjakkinteresserte hjertelig velkommen til Frøya BGP.