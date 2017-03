Flere feil på strømnettet

Store deler av Frøya og Dolmøya mistet like før kl. 11.00 strømmen.

I følge TrønderEnergi opplyste at 2328 kunder ble rammet av feilen.

Tore Wuttudal i TrønderEnergi opplyser til lokalavisa at man foreløpig ikke har oversikt over hva som er årsaken til strømbruddet, men at selskapet nå jobber med saken.

Kl. 11.40 kan Tore Wuttudal fortelle at det er registrert flere feil.

- Vi har koblet om noen linjer slik at det nå er 1976 kunder uten strøm. Men det er flere feil. Blant annet er det funnet en feil på Dolmøya, forklarer Wuttudal.

- Meld fra

Han ber publikum om å melde fra dersom de har observert noe unormalt.

- Vi jobber nå for fullt iog har folk ute for å finne feilene. Men dersom noen sitter inne med informasjon som kan hjelpe oss, setter vi pris på å bli kontaktet på tlf. 07250, forteller Wuttudal.