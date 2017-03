Kl. 18.30 opplyser Tore Wuttdal i TrønderEnergi at alle har fått strømmen tilbake.

Kl 17:20 meldte selskapet at tre trafostasjoner er fortsatt ute, 68 abonnenter. To trafobytter pågår nå, men feilsøk på Dyrøya fortsatt. Dermed er det vanskelig å si når strømmen er tilbake der. Resten av de strømløse får strømmen tilbake når mannskapet har gjort jobben i løpet av kvelden.

Den forrige oppdateringen fra Trønderenergi gikk på at 119 strømkunder på Frøya fortsatt var uten strøm. Det var abbonenter på Dyrøya, Mausund, Sula og Bogøya som er berørt.

Det var like før klokka 11 i dag at Dolmøya og store deler av Frøya ble uten strøm. 2328 kunder mistet strømmen. De fleste av disse har fått den igjen.

- Det ble gjort feilretting på Dolmøya, og vi klarte å få inn de aller fleste. Men det viser seg at vi også har et trafo-havari på Bremneset (Frøya), som gjør at 119 kunder forstatt mangler strøm, sier Tore Wuttudal fra Trønderenergi.

Han forteller at selskapet har en resserve-trafo på Frøya, og regner med at skiftingen vil gå relativt fort.

- Men det er fortsatt en feil vi ennå ikke har funnet, så vi er spente på at skiftingen vil gjøre at alle får tilbake strømmen, sier han.

Lokalavisa har fått meldinger om at også telefonnettet er nede i øyrekka. Wuttudal sier dette kan henge sammen med strømbruddet, da basestasjonene har batteri-backup. Hvis strømmen er borte over lenger tid, lades batteriene ut, og telefonnettet faller ut.