Ti millioner i overskudd

Frøya kommunes regnskap for 2016 er nå klart. og det viser at kommunens inntekter gjennom fjoråret var langt høyere enn utgiftene. Rådmannen orienterte tirsdag formannskapet om nøkkeltallene i regnskapet, som er gjort opp med 10 millioner i overskudd.

Grunnen til at overskuddet ikke er enda høyere, er at man har måttet gjøre opp et premieavvik på 7,2 millioner kroner, og at man allerede sist høst valgte å overføre 10 millioner kroner til kommunens disposisjonsfond. Dette ble gjort etter at kommunen i juli hadde fått innbetalt ekstraordinært store skatteinntekter.

I realiteten betyr dette at kommunen i 2016 hadde i overkant av 25 millioner mer i inntekter enn de budsjetterte med.