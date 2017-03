I mer enn to år har døra til teknisk kontor på Frøya vært stengt for publikum. For å slippe inn måtte man ha avtale med saksbehandler. Bakgrunnen var at saksbehandlere hadde stort arbeidspress på å få gjort unna saker, og at man ville slippe besøk som beslagla folkenes arbeidstid.

Da teknisk sjef holdt orientering i kommunestyret torsdag, kunne hun fortelle at nå har man åpen dør igjen, og at man ønsker publikum velkommen inn.