Idrettslaget får leie gressbanen på Golan

Frøya kommunestyre har godkjent at Frøya IL får leie gressbanen på Golan. Det skal inngås en langtidsavtale på tredve år der idrettslaget bruker banen mot at de står for vedlikeholdet.

Saken skulle egentlig behandles i januar, men da ble den utsatt da det kom fram informasjon om at idrettslagene på (fast)-Frøya var uenige. Ved siden av Frøya IL har Nabeita IL også barnefotball.

I etterkant er idrettslagene blitt enige om at Frøya IL skal kunne inngå en slik avtale. Det settes som forutsetning at banen også kan disponeres av andre lag, skoler og barnehager.

Etter at Frøya har fått sin storhall, trener alle fotballagene på fast-Frøya der. Det jobbes nå med en sammenslåing/ samarbeid om barnefotballen. Fra før av er fotballen fra 14 år opp til senior slått sammen i Frøya FK.

Det er ennå ikke avklart hvilken form samarbeidet/sammenslåingen skal få.

I kommunestyret foreslo Remy Strømskag (H) at man la inn en klausul om at ved en eventuell sammenslåing av lagene så skal leieavtalen overføres til det nye laget. Flertallet i kommunestyret mente at det ikke var riktig å gjøre dette nå, og at det burde kommet fram i søknaden fra idrettskaget hvis dette var aktuelt.