Les hele klagen her

KLAGE FRA FRØYA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I ORKDAL LENSMANNSDISTRIKT

Frøya kommune viser til Politidirektoratets avgjørelse om endringer i lokal struktur, som bl.a. innebærer nedleggelse av Frøya lensmannskontor.

Videre vises til «Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestruktur i politi- og lensmannsetaten», datert 22.juni 2016.

Det vises også til mottatt kopi av klage fra Flatanger kommune vedr foreslåtte endringer i Namdal lensmannsdistrikt.

Ordførers innstilling:

Frøya kommune har fulgt arbeidet med politireformen med stor interesse og stor bekymring. Kommunen har avgitt flere høringsuttalelser, men sitter igjen med en oppfatning av at den reelle innflytelsen i prosessen har vært tilnærmet lik null. Det er kommunens klare oppfatning at bestemmelse om nedlegging av Frøya lensmannskontor i praksis er tatt på et svært tidlig tidspunkt i prosessen, sannsynligvis allerede FØR arbeidet med den store politireformen tok til. Dette kan begrunnes i både bemanning og åpningstider. En sitter også igjen med en oppfatning av at ledelsen i politidistriktet har vært lite tilfreds med at ansatte ved Frøya lensmannskontor åpent har gitt uttrykk for sitt syn om reformprosessen og det faktum at Frøya lensmannskontorgradvis over tid er tappet for ressurser.

Under veis i prosessen i Sør-Trøndelag politidistrikt var det politimesterens syn at også Hemne lensmannskontor skulle legges ned, og at det i Orkdal lensmannsdistrikt kun skulle være to tjenestesteder: Orkdal og Hitra. Dette ble imidlertid endret til fordel for Hemne lensmannsdistrikt, og direktorats beslutning innebærer også at Hemne lensmannskontor opprettholdes. Frøya kommune er glad på Hemne kommunes vegne, men stusser over at Frøya ikke da ble vurdert opprettholdt. Vi innser at det sannsynligvis ville medført at Hitra lensmannskontor ville bli lagt ned. Det er ikke et ønske Frøya kommune har, men finner det riktig å si at det hadde vært klokt å legge øyregionens lensmannskontor så langt ut som mulig, og da vil den riktige plasseringen være på Siholmen på Sistranda, der Frøya lensmannskontor har vært lokalisert i flere 10-år. Der bygges det nå en topp moderne brannstasjon, og en samlokalisering av brann- og redningstjenesten og politiet vil være en ønskesituasjon.

Når vi ser på strukturen ellers i Trøndelag politidistrikt, så har direktoratet valgt å legge tjenestestedene lengst ut mot fylkesgrensa, men med ett unntak: I vår region fravikes dette prinsippet. Vi spør: Hvorfor?

I argumentasjonen for å legge et lensmannskontor på Siholmen viser vi til klagen fra Flatanger kommune, som har svært mange likhetstrekk med Frøya kommune. I likhet med Flatanger kommune har Frøya store interne geografiske avstander både på sjø og land og en øyrekke med bosetning på Sula, Bogøy, Mausund, Gjesingen, Sørburøy og Sauøy. Samlet befolkningstall er på ca. 350 personer, men i sommerhalvåret kan dette tallet mangedobles, og da det også er stor aktivitet på Halten, som er det nordligste øysamfunnet i Frøya kommune. Halten ligger innenfor det vernede området i Froan som har såkalt Ramsar-status. Hele øyrekka med sjøområde har meget stor aktivitet innen både næring og fritid, der politiet burde økt sin tilstedeværelse i stedet for å redusere den. Og som Flatanger kommune sier: Dette området burde være betjent av personell med lokal tilhørighet og lokalkunnskap, noe som kun kan oppnås gjennom langvarig lokal tilstedeværelse.

I likhet med situasjonen for Flatanger vil politiet gjennom den besluttede organiseringen ved de fleste tilfeller ikke være i stand til å utføre sine politioppgaver når kravet om hurtig utrykning oppstår. Det vil i så fall være en alvorlig følge av det som omtales som en nærpolitireform.

Ut fra overstående og med henvisning til tidligere høringsuttalelser ber Frøya kommune om at Frøya opprettholdes som tjenestested og at det innledes dialog om samlokalisering med Frøya brannstasjon på Siholmen.

PS.

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag hadde en stor beredskapsøvelse 1. mars.

Hendelsen var en skyteepisode på den største skolen vår hvor fire ble drept og flere skadet. Øvelsen var tuftet på at politiet kom umiddelbart, og det var da vi i Frøya kommune ble bekymret, skikkelig bekymret og stilte oss spørsmålet; hvor er politiet og hvor lang tid vil det ta før politiet kommer?

Aksjon ble avsluttet etter 45 min da politiet fikk kontroll på situasjonen. Hvor lang tid ville en slik aksjon ta for oss før politiet ville vært på stedet? Hva om en trailer hadde ligget veltet på 714 og politiressursen var beordret dit fra den nye politienheten Orkdal?

SLIK ER DE FAKTISKE FORHOLD FOR OSS I ØYREGIONEN!

Kommunestyret i Frøya kommune

Berit Flåmo

Ordfører