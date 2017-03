SalMar-arving går inn i cafékjede

Det er det nyopprettede selskapet Bitastad som nå tar over kafékjeden. 26 prosent av Bitastad eies av GMW Venture, hvor igjen 97 prosent eies av SalMar-arvingen Gustav Magnar Witzøe, skriver iLaks.

Det er imidlertid Salvesen & Thams Invest ved styreleder Bjørn M. Wiggen som vil besitte majoritet i Bitastad med 51 prosent.

Voksende segment

– Vi ser at mat på farten er et voksende segment, hvor vi kommer med tilbud til folk når de først er på kjøpesenter. I tillegg ser vi at når vi har flere konsepter som vi nå får, får vi et stadig bedre kontaktnett mot kjøpesenter. Da kan vi over tid jobbe med felles systemer og innkjøp, og få fordeler og lavere kostnader som følge av det, sier Wiggen til Adresseavisen.

Witzøe-familien og Wiggen har også tidligere samarbeidet – Wiggen er partner i det Witzøe-eide investeringsselskapet Kverva.

Jordbærpikene-gründer Lars Lian, som i sin tid grunnla kafékjeden sammen med Svein Roger Torgersen, sier til samme avis at det er forbedrede utsikter for videre vekst som er hovedårsakene til salget.

Kommenterer ikke kjøpesummen

– Vi ser for oss flere etableringer av Jordbærpikene, som vi også får mange tilbud om til enhver tid. For å få til en raskere og sunn vekst med stordriftsfordeler, er det lurt å ha større muskler i ryggen.

Lian ønsker ikke å kommentere kjøpesummen.

Gjennom deres felles selskap Tramonto vil gründerduoen besitte 20 prosent av den nye Jordbærpikene-eieren Bitastad.

Jordbærpikene består av 31 kafeer rundt om i landets kjøpesentre. I fjor omsatte kjeden for 260 millioner kroner.

Det har ikke lykkes iLaks å nå Gustav Magnar Witzøe for en kommentar.