Skolegrensene blir som de er

Ungene på Klubben og Stølan skal også i framtida ha Sistranda som sin skole.

Det har vært uro rundt mulig endring av skolekretsgrensene. I forslaget til skolebruksplan for Frøya foreslås det at elever som sokner til Stølan bør knyttes til Dyrøy oppvekstsenter, og at skolegrensene flyttes slik at deler av Klubben-området knyttes til Nordskaget.

Da driftsutvalget behandlet saken, ønsket opposisjonen å gjøre vedtak som der og da la denne saken død. Ap, som har flertall, ville ha saken ut på høring, og høre med sine egne partimedlemmer.

Nå har partiet hatt medlemsmøte, og partiet har konkludert: De vil ikke endre dagens skolegrenser.

- Vi har tatt utgangspunkt i programmet vårt, som sier at vi skal beholde skolestrukturen vi har, og kommet til at det også bør bety at skolegrensene beholdes som de er, sier leder i Frøya Ap, Pål Terje Bekken.

- Vi ble kritisert for at vi bidro til å skape usikkerhet med ikke å gjøre vedtak i driftsutvalget. Det synes jeg blir rart. Vi er en stor kommunestyregruppe, og vi har mange medlemmer. Vi ville at de skulle bli hørt, sier Kristin Reppe Storø.

Partiet har gått gjennom skolebruksplanen, og diskutert mange av utfordringene som ligger i den.

- Vi ser for oss at når det gjelder barnehageplasser, så må vi ført ta ut den kapasiteten vi har i dag. Når det er fullt, mener vi det er Nabeita oppvekstsenter som står for tur, med en utbygging av barnehagekapasiteten der, sier Pål Terje Bekken

Partiet ønsker videre en brukerundersøkelse blant de som tilhører Dyrøya krets, før de gjør noen avgjørelser på hva som skal skje med oppvekstsenteret der.

- Og så kommer vi til hva som skal gjøres på Sistranda. Der må det skje noe, men det legges fram mange alternativet, og det må vi bruke tid på å finne ut av. Det kan bli aktuelt med bygging av ny skole, men om det skal bli en 1-4 skole eller 1-7 skole må utredes, sier Pål Terje Bekken.