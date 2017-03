- Vi ble stolte da vi så hvor høyt raketten vår gikk

- Oi, den var ikke helt god! utbrytes det ved flyplassen på Flatval da valgfaget «Forskning i praksis» gjennomførte rakettoppskyting onsdag.

Høyt fyker rakettene og enkelte lander langt unna selve oppskytingsbasen.

Den første raketten fyker nær sagt til skogs, den andre går 47 meter i været før rakettfallskjermen løses ut.

En spennende dag

Mens de venter på tur forteller ungdommene i fra 8., 9. og 10.trinn ved Sistranda u-skole at de har jobbet med rakettene sine i flere uker. De har montert sammen, utformet og designet rakettkroppene selv og endelig er den første dagen med rakettoppskyting kommet.

Mette Hørnlein og Lina Möbius sin rakett er den tredje som skal skytes ut og når den omsider lander igjen, ser de at raketten nådde hele 87 meter.

Glade forteller de at de ble stolte over å se hvor høyt raketten deres gikk.

- Det skal bli spennende å se om de andres raketter går høyere, sier jentene og slår samtidig fast at de ikke tror rekorden deres blir å holde særlig lenge.

Mens fjerde rakett gjøres klar forteller ungdommene som står å venter på tur at det å lage rakett ikke er enkelt.

- Raketten som er laget av et langt, smalt papprør må være helt tett for at forsøket skal bli vellykket. Man må sette på isoporfinnene riktig og pakke fallskjermen i toppen av raketten godt.

Midten av raketten har de pakket med brannsikker ull som sørger for at ikke hele raketten brenner opp når kruttladningen nederst i raketten antennes ved å kortslutte et batteri, forklarer ungdommene ivrig.

Legger opp faget etter elevenes ønsker

Så er det dags for dagens fjerde rakett og den går hele 158 meter opp i lufta.

- Det blir spennende å se om noen av de andre klarer å matche dette når vi skal skyte opp resten en annen dag, sier faglærerne Ola Vie og Jussi Evertsen i dét du avslutter dagens rakettforsøk.

- Vi legger opp til å gjøre mest mulig av undervisningen i praksis slik som navnet på valgfaget tilsier og gjør forsøk ut fra det elevene selv synes er artig og interessant, legger Jussi og Ola til.

Når de kommer tilbake til skolen skal elevene hente ut tallmateriale fra dagens rakettoppskyting, blant annet høyde, hastighet og lengde i lufta.

Videre forteller faglærerne at forskning i praksis-klassen tidligere har jobbet med elektronikk, at de har laget elektroniske kretser og programmert disse til å gjøre ulike ting.

- Vi har også målt inneklima i klasserom og hatt støymåling, og siden noen av elevene er interessert i å studere medisin videre har vi også gjort ulike fysiologiske prøver. Det neste blir å jobbe med ulike forsøk i fjæra og undersøke vannkjemien på Frøya nærmere.