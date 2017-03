Formaliserer samarbeidsforumet

Samarbeidsutvalget Hitra og Frøya hadde sitt første møte i februar.

I neste formannskapsmøte på Hitra skal det vedtas vedtekter for forumet.

- Kommunene Hitra og Frøya har tatt opp igjen regelmessige samtaler mellom kommunene. Det har tidligere vært etablert Samarbeidsforum mellom Hitra, Frøya og Snillfjord. Man ønsker å fortsette dette, men denne gang med Snillfjord som observatør i et forum med færre deltakere, skriver rådmannen i innstillingen.

Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og rådmann i de respektive kommunene.

- Utkast til vedtekter for samarbeidsforumet er oversendt Frøya kommune og det er i skrivende stund ikke kommet tilbakemelding med ønske om endringer, skriver rådmannen.

Dette er vedtektene som foreslås:

§ 1 Strukturendringer på regionalt og kommunalt nivå gir øyregionen nye og økte utfordringer til prioritering, - hvordan bli sett og hørt. Samarbeidsforumet for Frøya og Hitra skal være et forum for positiv utvikling av gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene. Det er ingen begrensning i tema som kan tas opp av deltakerne.

§ 2 Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann i begge kommunene. Snillfjord kommune tilbys observatør status.

§ 3 Innkalling og møteledelse veksler annenhver gang mellom de to kommunene. Den kommunen som er møtested har også møteleder og sekretær, og står for innkalling. Ordførerne lager saksliste i fellesskap.

§ 4 I siste møte hvert halvår settes det opp en møteplan for neste halvår.

§ 5 Referat fra møtende sendes fortløpende til kommunenes respektive kommunestyrer for orientering.