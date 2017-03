Mona Orkelbog Fossum har et nært forhold til Sauøya i Froan. 2. mars ble det en dagstur på til Sauøy, årets første tur. Denne dagen var det et kjempefint vær og mange bilder ble tatt,som alltid, når Mona er på tur. Her deler hun noen av bildene med lokalavisas lesere.