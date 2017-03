Disse utfordres til å hoppe i sjøen med russen

Russen på Frøya og Hitra skal også i år samle inn penger til Kreftforeningens innsamlingsaksjon ”Krafttak mot kreft”.

De to foregående årene har russen på de to skolestedene utfordret hverandre i forbindelse med bøsseaksjonen, og de har ikke tenkt å være noe dårligere i år.

Utfordrer flere til å bade

Den av russen på enten Frøya eller Hitra som får inn minst sum under årets bøsseaksjon torsdag 16.mars - må hoppe i sjøen.

Aksjonslederne Maja Kucharska, Hitra og Vegard Andersson, Frøya forteller at ingen av de to er særlig lystne på å hoppe i sjøen i mars, men det er tross alt til inntekt for en god sak.

Badeutfordringen gjør russekullene ekstra motiverte til å gå og forhåpentligvis øyværingene litt ekstra gavmilde i konkurransen mellom øyene.

For å spisse konkurransen ytterligere har aksjonslederne i år lyst til å utfordre skoleledelsen ved Guri Kunna vgs. til å delta i badeutfordringen sammen med russen.

- Espen Arntsberg er rektor på begge skolestedene, så tar han utfordringen blir han å bade uansett. I tillegg vil vi utfordre de assisterende rektorene på hver av øyene; Sigbjørn Glørstad på Hitra og Vibeke Franck Sehm på Frøya, forteller aksjonslederne.

- Vi tror absolutt de er sporty nok til å si ja.

For to år siden utfordret russen kommunene til å stille i badeutfordringen og den gang takket både Frøya-rådmann Svanhild Mosebakken og varaordfører Eldbjørg Broholm ja til å hoppe i sjøen med russen.

Over 50 000 kroner så langt

Årets ”Krafttak mot kreft” er allerede kommet godt i gang og hver av øyene har hver sin digitale innsamlingsaksjon gående.

Per dags dato er det kommet inn 11 250 kroner til Hitrarussen (her er Hitrarussens digitale innsamlingsaksjon).

Frøyarussen har fått inn 39 505 kroner på sin digitale innsamlingsaksjon ( her er Frøyarussens digitale innsamlingsaksjon).