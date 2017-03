Slik slår tallene ut for lokalavisa Hitra-Frøya

I dag ble de offisielle opplagstallene for norske aviser offentliggjort, og de viser at brukerbetaling og digitale abonnement har gitt fart i norske avisers opplagstall igjen. Så også for lokalavisa Hitra-Frøya.

Lokalavisa har et godkjent opplagstall på 3.900 utgaver hver tirsdag og fredag. Dette er riktignok 109 færre enn for ett år siden, men Hitra-Frøya har nå vesentlig mindre opplagsfall enn de senere årene.

Se hele oversikten fra Sør-Trøndelags aviser nederst i artikkelen

Årsaken tilskrives HF+ og at artiklene som før bare var å finne i papiravisa nå også er tilgjengeliggjort på nett for abonnentene.

Leser litt mer på nett, litt mindre på papir

Samtidig med opplagstallene kom også lesertallene gjennom den nasjonale undersøkelsen Forbruker&Media. Her er det nå en litt justert beregningsmetode, så Mediebedriftenes Landsforening understreker at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere målinger.

Her viser tallene for Hitra-Frøyas økt lesing på nettavisa, mens lesingen av papiravisa faller noe.

Se grafikken øverst i artikkelen, hvor du også kan se andre avisers lesertall.

Lokalavisas redaktør Bjørn L. Rønningen sier man internt er fornøyd med å ha satt på en kraftig brems på opplagsfallet, og at denne og andre målinger viser fortsatt høy bruk av digitale kanaler.

- Etter mange år med større opplagsfall enn dette, er vi rimelig godt fornøyd med at vi i stor grad har bremset fallet. Men vi jobber daglig knallhardt for at også vi skal få plusstall. Vi blir stadig flinkere til å vise fram hva vi tar betalt for. Hitra-Frøya har vært abonnementsavis i over førti år; Det er først nå fra i høst vi virkelig begynte å vise fram for digitalbrukerne hva vi tilbyr av abonnementsinnhold sammen med gratisvarene, og her skal vi utvikle oss videre, sier Rønningen.

7 av 10 voksne innom daglig

Lesing av HF+artiklene øker jevnt og trutt og bidrar også til at lesertallene for digitale kanaler vokser.

- Lesertallene fra Forbruker&Media sammenfaller med andre målinger vi kjører. De fire siste målingene Norfakta har gjort for oss de siste to-tre årene, viser at vi har en daglig dekning på rundt 70 prosent på Hitra og Frøya. Det vil si at 7 av 10 voksne øyværinger er innom oss minst en gang hver eneste dag. Ingen konkurrenter er i nærheten, med unntak av Facebook

Unikt høye tall for hitra-froya.no Vi øyværinger er tørste etter lokale nyheter og bruken av hitra-froya.no er på topp målt mot andre lokalaviser i Norge. Over 7 av 10 øyværinger bruker lokalavisas nettutgave hver eneste dag.

Opplagstall 2016:

kilde: Mediebedriftenes Landsforening

(Fylke - avisnavn - Netto totalt 2016 - Endring netto opplag - Papir totalt 2016 - Digitalt totalt 2016 - Endring netto prosent)