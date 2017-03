Nå har tjelden kommet til Sistranda

Solveig Mathisen observerte tirsdag et sikkert vårtegn da hun fikk se en tjeld i fjæra på Sistranda.

Et gammelt ordtak sier at 12.mars skal det være tjeld på hvert et nes, så da kan vi bare fastslå at tjelden er i rute i år også.

Tidligere i vinter kunne vi fortelle at tjelden er observert på Titran. Her så Jan-Egil Eilertsen årets første tjeld allerede 31.januar.

- Det er veldig tidlig å se tjelden nå. Jeg har ikke sett den så tidlig noen gang. Det hender de overvintrer, så det er ikke sikkert den kom først nå. Men det har vært veldig rotete vær de siste vintrene, og i år har det vært veldig mildt, så det kan også hende at den har startet trekket tidligere, sa Eilertsen til lokalavisa.