Er du nysgjerrig på hva sudansk kultur har å by på? På lørdag inviteres det til sudansk kulturdag i Frivilligsentralen på Hitra. Logman Alnour i arrangementskomiteen ønsker å vise alle sider ved den sudanske kulturen. Og han understreker at dette er et arrangement som er åpent for alle.

- Om du er frøyværing, ikke noe problem! Om du er hitterværing, ikke noe problem! Om du er snillfjording, ikke noe problem. Alle er velkomne, smiler Alnour, som i tillegg venter gjester fra både Melhus, Trondheim og Stavanger.

Arrangementet vil by på ulike kunstuttrykk, dans, mat og presentasjoner. Koret Harmundi kommer også.

- Det at vi presenterer oss selv er en viktig del av integreringen. Folk fra ulike kulturer må lære om hverandre for å få til en god kommunikasjon. Kulturdagen som vi skal ha i helgen er vårt bidrag, forteller Logman Alnour.