Kartlegger nye innbyggeres kompetanse

Hitra kommune opplyser via sin nettside at de har laget et elektronisk spørreskjema for kompetansekartlegging av nye innbyggere.

Grunnen til at kommunen har satt opp dette skjemaet er fordi kommunen i samarbeid med bedrifter i øyregionen, trenger dette for å kunne bli bedre på integrering av nye innbyggere.

Dette kan også bidra til at nye innbyggeres kompetanse blir benyttet bedre.

- Du kan rett og slett bli «oppdaget», og slik få tilbud om en annen og bedre jobb – eller med andre ord en mer attraktiv jobb for deg, der du får benyttet din kompetanse på en bedre måte, skriver kommunen videre.

Via sitt nye elektroniske spørreskjema vil kommunen i tillegg til kompetanseheving kunne bli bedre på samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling.