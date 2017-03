- Publikum må regne med fullt trøkk fra første tone

- Øyværinger og andre som hadde sett frem til Dansegallaen i Hitrahallen i mars, får et nytt alternativ i ”Trøndersk dansekveld” hos oss, forteller hotellsjef Therese Solli Sandvik.

Hjorten Hotell Hitra har nemlig et ønske om å videreføre tradisjonen etter at Dansegallaen ga seg i fjor.

- Vi skal ikke arrangere i like stor skala men tilby et danseband som har et godt rykte på seg, så da skal nok danseivrige får svingt seg lørdag 11. mars, sier Solli Sandvik.

Full Rulle

Bandet som kommer til dansekvelden på hotellet heter Full Rulle og de forteller at de skal gi publikum en variert musikkopplevelse med musikk som passer de fleste.

Det blir norsk fest- og dansemusikk fra kjente artister samt noen egenkomponerte låter fra Full Rulle som tidligere har blitt spilt på radio i programmene "På Dansefot" og "Store norske".

Skal skape liv

- Publikum som kommer til en fest med Full Rulle må regne med «fullt trøkk» fra første tone, forteller Anders Aalberg i bandet.

Han legger til at Full Rulle har holdt det gående siden slutten av nittitallet, men at de for tiden satser for fullt.

- Vi håper å etter hvert kunne mengde oss med de store gutta i danseband-sjangeren og ser veldig frem til å spille under dansekvelden på Hitra.

Aalberg forteller at bandet har reist rundt og spilt i stort sett hver en krok i Midt-Norge.

- Vi har spilt i øyregionen tidligere og vet det er trøkk i folket på Hitra og Frøya. Vi skal gjøre vårt for å skape liv!