- Ser ut som om saken løser seg, og det er vi svært fornøyd med

- Det ser ut til at denne saken løser seg nå og kommunen er svært fornøyd med det.

Det sier teknisk sjef i Frøya kommune, Sigrid Helene Hanssen, til lokalavisa Hitra-Frøya nå fredag.

Tidligere i dag sendte kommunen ut saksdokumenter til politikerne med vurdering om 1.000 kroner i ukentlig bot til Aksel Ulrik Johansen på Sula, som gjennom årene har samlet en store mengde avfall, rakgods og brukbare gjenstander han har funnet på havet og i fjæresteinene på og rundt Sula. Dette har han lagret på nausttomta si. Problemet er at dette er blitt gjort i et så stort omfang at kommunen mener haugen av gjenstander har vokst seg altfor stor og er blitt til sjenanse for naboene.

Saken ble først omtalt av froya.no.

- I utgangspunktet er dette en veldig positiv handling, men avfallet/løsøregjenstandene er et problem på land. Aksel Johansen har gjort seg til eier av avfallet når han samler det sammen på sin eiendom. Rakgodset er av betydelig omfang, og tar også plass på naboeiendommene. Det er ikke gitt tillatelse til å ta i bruk kommunens eiendom til lagring, forteller kommunens saksbehandler Øyvor Helstad.

- Rakgodset/løsøregjenstandene er meget skjemmende for landskap og de som bor i området. Det gir uten tvil nedsatt trivsel for naboer, mener kommunen.

I dokumentene varsler administrasjonen en tvangsmulkt på 1.000 kroner i uka dersom området ikke blir ryddet, men ifølge teknisk sjef Hanssen er ikke saken lenger på saklista.

Saken har forgreininger mange år tilbake.

- Det er vinteren 2016/2017 påbegynt en opprydding i samarbeid med frivillige på Sula, men foreløpig er dette en liten andel av hele oppryddingsjobben. Denne saken har tidligere vært oppe til behandling i Frøya kommune i 1997 og 2005 uten at saken er løst. Ved å se på foto tatt under tidligere behandling av saken, ser vi at ansamlingen av rakgods øker. Det er gitt romslige frister for å oppnå en løsning, skriver administrasjonen.

- Rakgodset/løsergjenstandene hindrer folk i å ferdes i området, samt at noen får en vanskelig adkomst til naustet sitt. Tvangsmulkt benyttes for få utført oppryddingen, og er ingen straff. Tvangsmulkten unngås hvis pålegg om opprydding gjennomføres. Mulktens størrelse er vurdert i forhold til alvorlighetsgraden.

Håper på løsning

Teknisk sjef Hanssen skrev tidligere i uka i et leserbrev gjengitt på froya.no at kommunen vil være behjelpelig med å få utover søppelcontainere.

– Frøya kommune bøtelegger ikke innbyggere som er med og bidrar til en renere strandsone og rydde i skjærgården vår, skriver Hanssen og foreslår at containere kjøres utover i uke 12 og hentes inn i uke 14 slik at alt søppelet kan kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske, skriver hun.