Hjelp fylkeskommunen måle hvor kjapt nettet er der du er

Sør-Trøndelag fylkeskommune opplyser på sin Facebook-side at de trenger hjelp til å måle dekning og hastighet på nett og mobil(bredbånd) i hele fylket.

Dekningsundersøkelse bredbånd

Fylkeskommunen bidrar til utbygging av bredbåndsinfrastrukturen i kommunene i Sør-Trøndelag.

” Det gjennomføres årlig flere prosjekter for å øke kapasiteten hos husstander og bedrifter. Fylkeskommunen tar normalt rollen som prosjektleder, etter avtale med kommunene eller andre foretak. Innledningsvis gjennomføres det alltid et forprosjekt/forstudie som har til hensikt å kartlegge kundegrunnlag, tekniske muligheter, kapasitet og leverandørens tilstedeværelse. Et viktig element i dette arbeidet er undersøkelse av eksisterende kapasitet”, opplyser de.

Resultatene fra dekningsundersøkelsen vil bli brukt i arbeidet mot full bredbåndsdekning og som grunnlagsdata i søknader om pengestøtte for å bedre dekninga ute i distriktene.

Alle kan teste og få registert sine data i dekningsundersøkelsen av bredbånd. Skjema finnes via denne linken.