82 år gamle Aksel Johansen har i mange år samlet inn søppel fra havet ved Sula. Søppelsamlingen har skapt stort engasjement, og mange roser 82-åringen for jobben han gjør.

Samtidig er mange frustrert fordi søppelet blir liggende på land. Da det ble klart at kommunen vurderte å ilegge 82-åringen tvangsmulkt, mottok både saksbehandleren og kommunestyret trusler, melder tv2.

- Ja, vi har mottatt drapstrusler. Både saksbehandler og kommunestyre. Vi kommer til å anmelde denne saken, sier teknisk sjef for Frøya kommune, Sigrid Hanssen.

Ifølge kommunen har Johansen lagt fra seg søppelet både på egen, andres og kommunens eiendom.

Før helga ble det klart at det ser ut som søppel-saken får sin løsning. Kommunen har tilbudt å sende utover søppelcontainere. Johansen sier til froya.no at han skal få sendt alt søppelet vekk så snart renovasjonsselskapet Ragn Sells sender ut flere konteinere. Foreløpig er to konteinere fylt opp.

Sigrid Hanssen fortalte før helga at saken om tvangsmulkt er slettet fra sakskartet til politikerne foran møtet kommende uke.