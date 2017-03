Høydebasseng og utkikkspunkt i ett

Bremnestua på Frøya er ved siden av å ha høydebasseng for vannforsyningen også et turmål og utsiktspunkt. Når det nå reguleres for et nytt og større høydebasseng legges det også tilrette for at bergtoppen fortsatt skal kunne være et turmål.

Dagens høydebasseng på 700 kubikk skal erstattes av ett på 5320 kubikk. I tillegg skal det legges tilrette med en liten parkeringsplass på toppen, samt benker og bord.

Forvaltningutvalget i Frøya kommune skal denne uka bestemme om planen for Bremnestua skal legges ut til offentlig høring.