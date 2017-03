- Jeg kom hit for de gode råvarene

Jaroslav Voitsehovski er fra Ukraina, men fikk sin kokkeutdannelse gjennom ni år ved Stenhus restaurant i Talinn, som i mange år på rad er kåret til Estlands beste gourmetrestaurant.

- Jeg startet som frokostsjef og endte opp som kjøkkensjef. Jeg har hatt både den norske kongefamilien, og Englands dronning med 250 gjester til middag, forteller ”Jaro”, som han kalles på kjøkkenet.

De siste fem årene har han vært på kulinarisk oppdagelsesreise i Australia, og i Bergen, Stavanger og Trondheim, der han har jobbet på ulike restauranter.

- Jeg har tatt det litt som en ferie og en utforsking av råvarer og nye kokketeknikker. Da jeg kom til Trondheim ble jeg kjent med folk som dykket etter kamskjell på Frøya, og jeg begynte å dra utover til Hitra og Frøya når jeg hadde fri. Det siste året har jeg fisket mye her ute og blitt kjent med de gode råvarene fra sjøen her. Og ikke minst hjortekjøtt, som kommer fra den ville hjorten her ute. Det var på grunn av de gode råvarene at jeg søkte jobben på Hjorten Hotell, forteller Jaro.

Det vil også menyen bære preg av.

- Den 20.mars kommer det ny utvidet meny. Det vil fremdeles være ganske tradisjonelle norske retter av gode lokale råvarer, men med en liten vri. Jeg er kjent for å lage retter med mye smak, men uten at det er krydret i hjel. Det er viktig å ta vare på den gode smaken i råvarene. Jeg vil også ta hensyn til at det er mange nasjonaliteter her ute, og det vil være en rett på menyen som passer de fleste ganer, sier Jaro.