Ungdomsrådet og eldrerådet er enige om hvor helseutbygginga bør skje

Frøya ungdomsråd har levert sitt høringsutspill til tomtevalg for Morgendagens omsorg. Inkludert i den ambisiøse planen er et nytt helsehus (sykehjem) med 28 plasser og 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg. Rådmannen har foreslått at dette bør bygges i samme område som herredshuset, noe også Brukerrådet støtter, mens eldrerådet tidligere har påpekt at man bør bygge i området Beinskardet på Sistranda. Ungdomsrådet er enig i sistnevnte.

- Vi i Frøya ungdomsråd mener morgendagens omsorg bør ligge i Beinskardet. Dette er fordi vi mener det ligger forholdsvis sentralt med tanke på gangen til helsetjenester, dagsenter og andre nødvendige tjenester. For de som har nedsatt funksjonsevne har de krav til skyss. De eldre er svake trafikanter, dermed synes vi rådhustomta ikke passer i og med at den er for sentralt og det er spesielt mye som trekker trafikk rundt rådhustomta, heter det i ungdomsrådets uttalelse.

- I Beinskardet kan det bli bygget alt på et plan, det er ikke mulig på rådhustomta. I Beinskardet er naturen tilgjengelig, barn i nærheten og det er et attraktivt område for alle aldre. Vi er enig i eldrerådets uttalelser, fortsetter ungdomsrådet.

Da formannskapet nylig skulle behandle tomtevalget, bestemte politikerne seg for å utsette avgjørelsen. Et brev fra en ansatt sendt til rådmann og opposisjonspolitikere i forkant av formannskapsmøtet, ble tema i møtet. Dette gikk på at valg av sentrumstomta ville være svært uheldig i forhold til demente. Det ble en diskusjon om hvorvidt dette skulle tas hensyn til. Ordføreren hadde ikke fått brevet, og stilte spørsmål om hvorvidt ansatterepresentanter var involvert i prosessen som hadde ledet fram til forslaget om herredshustomta. Rådmannen viste til at saken var tatt opp i flere fora der tillitsvalgte var representert. Arbeiderpartigruppa mente man da ikke kunne ta hensyn til et innspill som hadde kommet på denne måten. Arvid Hammernes (V) og borgerlig gruppe mente man burde innhente uttalelser fra ansatte i pleie og omsorg før avgjørelse.

Den ambisiøse planen for helseutbygging på Frøya sier at et nytt helsehus (sykehjem) med 28 plasser og 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg skal stå ferdig innen utgangen av 2019. Det er stipulert en totalpris på denne utbyggingen på 300 millioner kroner. En større andel vil bli dekket inn gjennom statlige støtteordninger og husleie. Mellom 45 og 55 prosent av utbyggingene vil finansierer av statlige tilskudd.

