SalMar trenger større flyplass til egen reisevirksomhet

Finansdirektøren blir ordknapp når iLaks ringer for å spørre om laksegigantens planer for et eventuelt flyplasskjøp.

Han vil heller ikke si noe definitivt om hva de skal foreta seg når kommunens andeler nå blir utlyst på nytt – til samme pris som SalMar opprinnelig bydde.

– Vi må forholde oss til det som er status i saken, og det er at det ikke foreligger noe tilbud. Kommunen må få gjøre sine disposisjoner og sine valg, så må vi forholde oss til hva som skjer etter hvert som det skjer, sier Tuvstein til iLaks.

Hitra kommunestyre skal gjøre sitt vedtak om salg av andeler torsdag. Formannskapet behandlet saken i forrige uke, og tilråder kommunestyret å tilby kommunens andel på 20 prosent til de øvrige andelseeierne i Frøya flyplass DA. Da får SalMar mulighet til å kjøpe aksjene. Hitra-Frøya lokalavis skrev at flere i formannskapet var begeistret over at SalMar kan ta over aksjene. HF+: - Bare å klappe for SalMar

Ifølge finansdirektøren kunne selskapet tenke seg å legge til rette for økt trafikk på flyplassen.

– Jeg kan si helt generelt at SalMar jo har begynt å bli såpass store at virksomheten er forbundet med utstrakt reisevirksomhet. Utover det tror vi det er noe som kunne kommet hele næringslivet på Frøya til gode – om vi hadde en flyplass som var mer anvendelig enn det som er tilfelle i dag.

Derfor har selskapet altså ment at det ville være hensiktsmessig å konsolidere eierskapet.

Trakk tilbudet

iLaks har tidligere omtalt saken slik den opprinnelig ble framstilt i lokalavisa Hitra-Frøya, hvor det kom fram at SalMar hadde gitt et tilbud til kommunen om å kjøpe deres andeler i flyplassen for 200 000 kroner.

Kommunens andeler utgjør 20 prosent av flyplasseierskapet.

SalMar trakk imidlertid umiddelbart tilbudet da det samme dag ble gjort kjent i Hitra-Frøya at motorsportklubben NMK mente at de hadde fått et tilbud om å kjøpe flyplassandelene til den nette sum av 10 000 kroner.

– Selv om jeg ga uttrykk for at vi ikke hadde noen avtale med motorsportklubben, ville SalMar avvente vår avklaring med NMK Frøya, sier rådmann i Frøya Laila Eide Hjertø til iLaks.

Men etter SalMars bud mente altså nå rådmann Hjertø at markedsprisen hadde vist seg å være 200 000. Dette er mer enn NMK Frøya har råd til å betale.

– Jeg har derfor forelagt saken for formannskapet med forslag om å vedta å tilby de øvrige andelseierne, deriblant SalMar, å kjøpe ut våre andeler til samme pris som SalMar opprinnelig tilbydde, altså 200 000 kroner, sier Hjertø.

Ikke bare til eget bruk

Om SalMar kommer til å slå til på dette tilbudet er imidlertid fortsatt usikkert. Tuvstein kan likevel bekrefte at de fortsatt er interesserte i å videreutvikle flyplassen.

– Og vi ser gjerne at aktører som motorsportklubben er med på det. Vi synes det er bra at de benytter seg av flyplassen. Og så kan det jo være mulig å i større grad få aktiv flytrafikk til flyplassen.

Tenker dere på noen spesiell type flytrafikk da? Som for eksempel frakt?

– Nei, altså, det er ikke slik at SalMar skal kjøpe seg en egen flyplass for å benytte den til flyfrakt av laks. Vi er ikke der ennå. Det vi ønsker er i første omgang å bidra til å utvikle flyplassen slik at den kan brukes av flere, og slik sett også gjøre flyplassen større, avslutter finansdirektøren.