Trygg Trafikk mener Frøya er Trafikksikker kommune

Frøya kommune, har i flere år jobbet målbevisst med sin trafikksikkerhetsplan, etter kriterier utarbeidet av Trygg Trafikks Trafikksikker kommune-konsept. Oppvekstsjef Roger Fredheim har koordinert arbeidet og har søkt Trygg Trafikk om å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Onsdag fikk de offisielt bemerkelsen, da Trygg trafikk besøkte Frøya.

- Kommunen, med Roger Fredheim som leder, har gjort en flott jobb med trafikksikkerhetsplanen. De har vært ærlige med hvilke utfordringer de har, og har satt seg klare mål og en strategi på hvordan de skal nå målene, sier Knut Ove Børseth, leder i Trygg Trafikk Sør-Trøndelag.

Kommunen har utarbeidet sin trafikksikkerhetsplan gjennom et tverrfaglig samarbeid i alle etater, og i samarbeid med Trygg Trafikk og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Holdningsskapende arbeid er viktig i trafikksikkerhetsplanen. Blant annet er de mange ulykkene blant ungdommer de siste årene, en kombinasjon av smale veier, mye tungtrafikk og ungdommers mangelfulle holdninger og respekt rundt høy fart og ruskjøring. I aldersgruppen 15-19 år(ungdommer), og 20-24 år(tidlig voksen) er Frøyværinger høyt overrepresentert i statistikken over drepte og skadde i fylket.

Den eldre aldersgruppen mellom 55 og 64 år er også overrepresentert i statistikken.

- Det er derfor kanskje ikke bare en forsiktig antydning å mene at generasjonen av godt voksne ikke nødvendigvis opptrer som gode forbilder for den unge delen av befolkningen, og at mangelfulle holdninger bringes videre fra den ene generasjonen til den andre. Dette må tas på alvor, og viser med all tydelighet at holdningsskapende tiltak også må rettes mot flere aldersgrupper enn ungdommer, står det i planen.

Kommunen har også satt seg klare mål for å trygge trafikksikkerheten i barnehager og skoler og egne ansatte.

- Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet, i følge Trygg Trafikk.