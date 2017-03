- Bygget må bort, flyttes eller tilpasses

- Jeg er glad for at ordfører Berit Flåmo personlig er på banen i denne saken, og gir politikken en human dimensjon! Takk for det! Men jeg deler ikke hennes syn når det gjelder at dette er irreversibelt. Det må reverseres! Man kan ikke ha en politikk som stadig ber om unnskyldning i etterkant, mener Hans Anton Grønskag.

Han kommenterer på hitra-froya.no innlegget til ordfører Berit Flåmå der hun gir uttrykk for at dessverre ikke at det er mulig nå å stanse den videre utbyggingen av brannstasjonen på Siholmen.

I sin kommentar skriver Grønskag at selvsagt skal en kommune som tar mål av seg til å bygge en "KYSTBY", ha planer som også tar høyde for estetikk!

Har ikke planverket, dere muligens bruker, en eneste setning om det? Her er det brudd på det meste av det som er akseptert. Vi godtar ikke at dette er siste ord i saken Berit, uttaler Grønskag.

Han mener dette føyer seg inn i en lang rekke av "tabber", og hevder befolkningen våger ikke vente på neste runde.

- Jeg kan forsikre deg om at misnøyen på det som en gang var grenda Sistranda, er svært stor. Politikerne må vise litt ydmykhet i forhold til dette! Vis at dere har forstått, og den eneste måten å vise det på er at politikerne erkjenner denne feilen, gjerne uten å legge seg flate, men med en lovnad om at nok er nok. Vi krever derfor: arbeidet med brannstasjonen på denne tomta stanses! Bygget flyttes til egnet industriområde! Dersom dere velger å fullføre, bør Bjørn Cappelen engasjeres. Han er ikke spesielt lykkelig over at Siholmen blir ødelagt. Han har tross alt tegnet de fleste byggene, forteller Hans Anton Grønskag.

Han konkludrerer at man derfor bør stoppe den videre utbygginga.

- La ikke pop-opp ideer styre utviklinga! Det er langt billigere å stoppe utbygginga av brannstasjonen nå, enn å vente. Nå er engasjementet stort, og det er en langt større kapital enn å vente på neste runde. Det er tross alt den menneskelige kapitalen som er størst, uansett oppgang og nedgangstid, kommenterer Hans Anton Grønskag som mener bygget må bort, flyttes, eller tilpasses!