- Uforståelig at oppegående folk kan tillate slikt

Byggingen av ny brannstasjon på Siholmen har skapt en storm av protester. Da Thomas Nygård i går kveld etablerte facebooksiden "Stopp vandalismen av Siholmen" fikk den kjapt stor oppslutning.

Thomas er oppvokst på Sistranda, og har et sterkt forhold til området Siholmen.

- Jeg har selv vokst opp på Sistranda og husker godt oppveksten der Siholmen og moloen var et viktig sted for oss. Vi syklet dit etter skolen og fisket "kattfesk" som vi dro rundt og solgte til "kjerringan". Siholmen var også et viktig sted der rånerne møttes for å slå an en prat. Hver gang jeg er på Frøya og været tillater det er jeg med min far på sjøen. Og det og komme inn i havna på kveldene er idyll. Masse båter og bryggene som står der på rekke og rad. Det samme gjelder om man kjører langs veien en fin sommerkveld,der ligger siholmen omringet av blikkstille hav og bryggerekken speiler seg i vannet.

Hva nå? Får å si d som en ekte Frøyværing, D SJER F**N ITJ UT, sier Thomas.

Han kan ikke skjønne hvordan det er mulig å tillate et slikt bygg på Siholmen

- Frøya kommune har igangsatt en estetisk voldtekt uten sidestykke. Man må faktisk spekulere i om politikerne som vedtok dette er helt blottet for estetikk og sunn fornuft. Når man først skulle bygge brannstasjon der,så kunne man i det minste bygge i samme stil som eksisterende brygger. Det er et så brutalt overgrep at det er helt uforståelig at oppegående folk kantillate slikt.

Så vidt meg bekjent er det vel etablert et industriområde på Nordhamarvika som brannstasjonen kunne blitt bygd på. Men nei da,noen få bedrevitere måtte absolutt plassere den på siholmen og ødelegge det som var igjen av idyll, sier Thomas Nygård til Hitra-Frøya.

Han har spesielt reagert på varaordfører Pål Terje Bekkens (Ap) uttalelse til Frøya.no om at man kan venne seg til det

- Det var vel en fra AP som sa at det gikk an og venne seg til det nye bygget. Til vedkommende vil jeg spørre : Hvis det blir bygd et høyhus i hagen din,vil du venne deg til det eller vil du irritere deg resten av livet, spør han.