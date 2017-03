Heder til lokalavisas Lars Otto

Eide fikk hederlig omtale for reportasjeserien som i fjor vinter dokumenterte de virkelige årsakene til hvorfor hurtigbåten "Frovær" til stadighet var innstilt i sambandet i øyrekka.

Diplomet i kategorien " Nyhetsprisen liten avis" fikk lokalavisas journalist utdelt under en prisutdeling blant de over 30 avisene i Polaris Media-konsernet torsdag kveld. Hovedprisen i samme kategori gikk til Fosna-Folket, som de siste året har avdekket dyre sluttavtaler for sentrale personer i forbindelse med kommune-reformen.

Den trønderske journalistprisen til Lars Otto: - Vinnerbidraget oppfyller samfunnsoppdraget på strålende vis Fjorårets beste lokaljournalistikk ble laget av Lars Otto Eide i Hitra-Frøya.

Lars Otto Eide vant for ett år tilbake også Den trønderske journalistprisen og hovedprisen i Nyhetspris liten avis i Polaris Media, da med saker om millioninntektene til Frøya videregående skole.

Denne gang altså for reportasjeserien om båten "Frovær" var trygg eller ikke. Flere innstillinger i noenlunde greit vær fikk de reisende til å undres, dramatiske enkelthendelser fikk mannskapet til å bli bekymret, mens rederiet sendte ut pressemelding om at innstillingene skyldtes været eller tekniske problemer. Samtidig ble lokalavisa nektet innsyn i tilbakemeldingene fra mannskapet.

Var MS «Frovær» farlig å reise med?

Også det lokale trafikkrådet og Frøya øyråd stilte en rekke ganger spørsmål ved sjødyktigheten til nybåten, uten å komme til bunns. Hvordan kunne rederiet gang på gang sette båten tilbake i trafikk hvis det var så ille som reisende hevdet?

Vinteren 2016 leverte lokalavisa Hitra-Frøya en rekke begjæringer om innsyn i sladdede dokumenter og gikk flere runder med omfattende innsynsklager. Det ble jobbet nitidig mot offentlige myndigheter og de private selskapene gjennom flere uker; jobbing mot rederiet Fosennamsos Sjø, mot kollektivselskapet AtB, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Etterhvert kom sannheten for en dag; Hurtigbåten, som fraktet tusenvis av reisende, hadde gjort flere skremmende neddykkinger i grov sjø, til reisendes og mannskapets store skrekk. Glass i lugaren hadde sprukket, båten hadde to alvorlige nesten–havarier i motoren, og også mannskapet hadde sendt gjentatte bekymringsmeldinger opp til sine sjefer og kalt det «urovekkende». Alt mens reisende ble orientert med trafikkmeldinger om innstilte ruter pga været eller generelt «tekniske problemer».

"Frovær" er i dag erstattet med en ny båt, "Vetlefjord".