Sjeldenhetene flyr i kø til Frøya

I fjor høst valfartet fuglekikkere til Frøya for å se sibirjernspurv og svartstrupetrost, og man skulle kanskje tro det ble lenge til neste sensasjonsfunn. Men nei da, 11. mars satt det plutselig ei skogdue på fôringa til Jan-Egil Eilertsen på Hamarvika. Et funn den ivrige fuglekikkeren satte høyt på lista over lykkefunn når det gjelder fugler.

- Jeg så at det ikke var ei bydue, men skjønte ikke hvilken art det var med det samme. Ved hjelp av oppslagsverk fant jeg ut at det var ei skogdue, sier Jan-Egil Eilertsen.

Skogdua, som er noe mindre enn byduene, men som kan forveksles med både disse og ringduer, er en fåtallig art i Norge. Det har vært en del funn av arten i Sør-Trøndelag, men den er såpass sjelden at den ikke blir sett årlig.

Bomtur og helklaff

To fuglekikkere fra Trondheim kom utover i håp om å se fuglen tirsdag i denne uka, men det ble bomtur. I går prøvde de lykken på nytt, da de hørte at skogdua fremdeles oppsøkte matfatet hos Jan Egil. De kom tidlig, og det ble fulltreffer i form av både observasjon og bilder. Og det stoppet ikke der.

- Vi fant ut at vi skulle ta en tur til Kvisten og Titran, og i et vann i Gunnarvassdalen, ikke langt fra Titran lå det fire stokkender. Sammen med dem oppdaget jeg ei and jeg ikke skjønte hva var. Men en av karene som var med, fikk mistanke om at det kunne være ei rødfotand vi så, sier Jan-Egil Eilertsen med et smil.

Nordamerikaner med røde føtter

For om skogdua er en sjelden gjest, så kan rødfotanda regnes som en sensasjon. Arten er nordamerikansk og opptrer sporadisk i Europa. Den første rødfotanda i Norge ble sett i Rogaland i 1995, og deretter skulle det ta over åtte år før den neste dukket opp her i landet. Den forrige rødfotanda som gjestet Sør-Trøndelag var et individ som dukket opp i Gaulosen i Melhus for fire år siden. Funnet på Frøya i går er det ellevte totalt for landet gjennom tidene.

- Det var stas å få rødfotanda på lista mi, og det ryktes at det blir innrykk av ornitologer på Frøya igjen i helga. Både skogdua og rødfotanda er ettertraktet av fuglekikkere, sier Jan-Egil.