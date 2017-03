- Ta en stor "dugnad" og flytt brannstasjonen til Melkstaden

Debatten raser om utseendet til brannstasjonen som er under bygging på Siholmen.

Steve Crozier er en mange som har sagt sin mening i kommentarfeltet.

Han viser til en lang og grundig analyse om brannstasjonen fra arkitekt Arne Magnar Nordhammer og om hvordan vi rer oss i kommunen vår.Politikk er omfattende med mange og lange kjedelige utredninger.

- Hans Anton Grønskag og Jan Arve Gaustad satte fokus på byggeskikk - spesielt på Siholmen for 25-30 år siden. Det at man samarbeidet med arkitekt Bjørn Cappelen og primus motor Stig Sægrov bidro til at det ble en harmonisk utforming..

Hvis vi mener noe med hvordan vi rer oss, så tar vi en stor "dugnad" og flytter brannstasjonen til Melkstaden. Det er aldri for sent og det gir kred for en samlet kommune å inrømme at det var flere timer vi alle sovna i, mener Crozier.

Les Arne M. Nordhammers innlegg her