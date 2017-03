Vil utrede direktebåt fra Sistranda

Frøya næringsforum har en egen prosjektgruppe som jobber for å få gjenninnført en direktebåt-forbindelse med Sistranda. Bakgrunnen er den økende trafikken mellom Frøya og Sistranda, blant annet knyttet til den store aktiviteten i næringslivet på Frøya. Det vises også spesielt til utvekslingen av kompetanse mellom havbruksnæringen/ Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim.

Målet er å kunne få et tilbud der man kan reise Frøya - Trondheim (eller omvendt) på to timer. De ønsker nå å engasjere Møreforskning til å utrede mulighetene.

Frøya næringsforum vil at det sees på to muligheter. Som førsteprioriet kommer det å få en slik rute inn på det ordinære rutetilbudet finansiert og styrt av fylkeskommunen. Som en plan B ønsker de å utrede mulighetne for privat investering/ rederi.

Tirsdag skal Frøya formannskap drøfte om kommunen skal bli med og finansiere en slik utredning. Syv bedrifter: Bewi AS, Salmar ASA, Frøy AS, Måsøval AS, Aqualine AS,Eidsvaag As og Åkerblå AS har meldt interesse for å være med på den samme finansieringen med 35.000 kroner per bedrift. Det er denne summen Frøya kommune er utfordret til å bevilge. Den totale prislappen på å få saken utredet er på 250.000 kroner.