Ella (10) håper på rollen som Ulrikka

- Jeg har lyst på en rolle i Maren-oppsetningen hvor jeg kan gjøre noe, og ha replikker. Jeg håper på å få rollen som Ulrikka, forteller Ella Selvaag Solbakken (10 blir 11 i år) ivrig.

Nye fjes

Ella og mammaen hennes hadde tatt turen til Kystmuseet på Fillan lørdag, i forbindelse med helgas Maren-samling. Og her dukker det opp flere nye fjes som vil høre hvordan de kan bidra til årets store teaterforestilling ved Dolm kirke.

Ella forteller at hun aldri har vært med i Maren tidligere, men at hun så forestillingen for første gang for to år siden.

Hun kan forøvrig legge til at Svein Bertil Sæther som har skrevet Maren dømt til døden er gammelonkelen hennes, så stykket har hun ”alltid” kjent til.

Ella og familien bor på Melhus men har hytte på Hitra, og velger å bruke deler av ferien sin på årets Maren-forestilling.

Liker å stå på scenen

Ella tror at rollen som Ulrikka kan være både utfordrende og spennende.

- Ulrikka er en god venn av Maren som vitner mot henne i løpet av stykket. Selv liker jeg godt å stå på scenen og synge, mens skuespill har jeg ikke prøvd tidligere, sier Ella Selvaag Solbakken.

I løpet av denne helga skal regissør Kari Wist Holmen og musikalsk leder Gunhild Hjertaas spikret på plass flere roller, så da blir Ella og andre aktuelle skuespillere å prøvespille søndag.

- Det er forøvrig ikke for seint å melde sin interesse til årets Maren-oppsetning, legger Gunhild Hjertaas og Kari Wist Holmen til.

- Vi kan aldri få for mange folk, og nå søker vi spesielt etter folk til koret. Det er lavterskel.