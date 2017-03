Da har posten flytta inn på Rema

- Da jeg var liten, drømte jeg om å bli postdame. Nå har på en måte fått barndomsdrømmen oppfylt med å bli "post i butikk-dame" smiler Lotte Randi Gjertsen.

Hun er postansvarlig når Rema 1000 nå har tatt over posten på Sistranda. Det er Kiwi som har hatt post i butikk fram til nå, men før jul ble det klart at det var Rema 1000 som fikk anbudet på å ha denne tjenesten i minst fire år. I dag tok de over, og butikken markerer dette med kaffe, kake og en utlodning til kundene.

- Etter at vi fikk anbudet har vi bygget om i butikken for å gjøre plass til posten. Siden 1. mars har vi hatt opplæring, og det blir fem ansatte som skal ha ansvar for posten, forteller Lotte Randi mens hun deler ut kakestykker til kundene.