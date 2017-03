- Håper også politikere og næringslivet kommer

Lørdag 25. mars får Kystmuseet besøk av forsker og postdoktor ved NTNU, Iurgi Salaverria, som skal fortelle om mikroplasten i havet og hvordan det påvirker vår hverdag.

- Dette er et tema som påvirker oss alle. Det er ikke lenge siden en strandet hval med 30 plastposer i magesekken ga et skremmende bilde av hvilke konsekvenser marin forsøpling kan ha for dyrelivet i sjøen. Plasten i havet brytes heller ikke ned slik som organisk materiale, den brytes opp til tusenvis av små plastpartikler, også kalt mikroplast, forteller formidler ved Kystmuseet, Hans Jakob Farstad. Man skal ikke gå langt før man finner grelle eksempler også lokalt - bildet til denne artikkelen er tatt ved Ulvøystien.

- Havet er grunnlaget for alt liv langs kysten, og nå står det i fare. Marin forsøpling og mikroplast er et menneskeskapt problem, derfor er det viktig at vi som samfunn er klar over problemet og ser hva vi kan gjøre. Vi håper derfor at så mange som mulig deltar på lørdagstreffet på Kystmuseet førstkommende lørdag, sier Farstad. Han håper spesielt at politikere og personer fra næringslivet kommer, ettersom de virkelig kan gjøre en forskjell på et høyere nivå.

- Kun en liten del av plasten i havet havner på strendene. Mesteparten av plasten synker, og brytes opp til mindre og mindre og til slutt mikroskopiske partikler. Disse blir så tatt opp av krepsdyr og fisk, som igjen fører plasten videre til middagstallerkenen vår. Mikroplast finner vi også i kosmetikk, tannkrem, fleecegensere osv. Hvilke konsekvenser denne miljøgiften har på vår hverdag kan du lære mer om på lørdagstreffet, sier Farstad.