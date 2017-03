Foreslår egen daglig leder for Helhetlig idrettspark

Rådmannen har foran dagens formannskapsmøte lagt fram forslag om at prosjektene innen Helhetlig idrettspark, inkludert Frøya storhall, koordineres av en egen ansatt i 80-prosent stilling.

Kommunestyret ba tilbake i 2015 rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle partnere skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret med opplevelser til lands og over/under vann. Administrasjonen ser at de mange satsingene innen idrett og kultur utgjør et stort potensiale for kommersiell utvikling.

- Det gjelder både ledelse og daglig drift, og markedsføring og salg av lokalene til eksterne aktører. Det gjelder de kommunale, eller kommunalt eide anleggene, samhandling med andre idretts-, kultur- og reiselivsanlegg, og samhandling opp mot Frøya Storhall AS, skriver rådmannen i saken som nå legges fram for formannskapspolitikerne.

- Den daglige leder skal samarbeide med de kommunale anleggene, som kulturhuset, flerbrukshallen, basishallen, svømmehallen, terapibad og kino, opp mot alle aktører for å sy sammen opplevelsespakker for kunder, samt administrere daglig drift av helhetlig idrettspark. Daglig leder for helhetlig idrettspark er kontaktperson opp mot de private aktørene, som kan inngå i helhetlig idrettspark, etter hvilken pakke som skal selges. Dette kan være Frøya idrettspark, Frøya motorsportsenteret, ridesentrene og/eller andre private aktører, skriver rådmannen. Daglig leder i helhetlig idrettspark skal ifølge planen ha fokus på booking og utleie, markedsføring og hjemmeside, billettsalg, planlegging, tilrettelegging av kultur- og idrettsarrangement, kurs og konferanser, samarbeidsavtaler, intensjonsavtaler, salg av opplevelses pakker.

- Det er daglig leder i helhetlig idrettspark som fronter «helhetlig idrettspark» utad, og samtidig bidrar til å legge til rette for en helhetlig løsning av de kommunale tilbudene, god kvalitet, god service, sammensetting av pakker og god informasjon til kunden, skriver rådmannen i sitt forslag.

Rådmann anbefaler at stillingen utlyses internt i Frøya kommune og at penger til lønn finnes ved å overflytte 40 % fra kulturbudsjettet og at det kommunalt heleide Frøya storhall AS tar den andre 40-prosenten.

Dagens koordinator for helhetlig idrettspark avslutter sitt engasjement i Frøya Storhall AS.