Gåsø: Bygginga går som planlagt

De siste dagenes opphetede debatt rundt brannstasjon-bygginga ble et sentralt tema under dagens formannskapsmøte, selv om saken egentlig ikke sto på sakskartet.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) sa innledningsvis i møtet:

- Det jeg har lyst til å si, er at det jobbes med saken. Men dette skal jeg komme tilbake til i kommunestyret.

Litt lenger ute i diskusjonsrunden viste Aleksander Søreng (Frp) til at det ikke har vært byggeaktivitet de siste dagene, og spurte om byggearbeidene er stoppet.

Flåmo svarte da nølende: - Det har ikke jeg noen kontroll på.

Dette medførte spekulasjoner om at byggearbeidene faktisk er stanset. Ordføreren avviser på direktespørsmål fra lokalavisa at hun har sagt at bygginga er stoppet og henviser til byggherren for slike spørsmål. Flåmo viser også til det hun tidligere har sagt om at man må se på utseende på bygget.

- Som ordfører legger jeg meg flat for at det verken administrativt eller politisk har vært fokus på den estetiske og arkitektoniske siden av brannstasjons-saka. Jeg deler synet med dem som hevder at bygget burde vært mer i harmoni med nåværende bebyggelse der nede, skrev ordfører Berit Flåmo i et leserinnlegg i Hitra-Frøya sist uke.

Hitra-Frøya har i dag også vært i kontakt med Helge Gåsø i Frøy Eiendom, som bygger ny brannstasjon på Siholmen.

- Kan du bekrefte eller avkrefte om bygginga er stoppet?

- Bygginga er ikke stoppet, den går som planlagt, er det korte svaret Helge Gåsø gir.