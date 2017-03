Frokostgrøt til alle skolebarna

Kommunestyret vedtok i høst å bevilge 100.000 kroner i budsjettet til å innføre skolemat for elevene i frøyaskolene. Skolelederne ble pålagt å finne ut hva som vil være mest praktisk og fornuftig innenfor disse rammene. De har nå svart: innføring av skolefrokost med servering av havregrøt. Men selv dette vil koste litt mer enn 100.000 i året, og det skal bli lagt fram en sak for politikerne om å tileggsfinansiere det som skal til for at en slik ordning kan innføres fra skolestart i høst.