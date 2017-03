Ingen hastebestemmelse på helsehus-tomt, likevel

Da rådmannen leverte sin innstilling på hvor Frøya kommune skal bygge sitt nye helsehus og omsorgsboliger, ble mange overrasket over forslaget. Etter at Beinskardet har vært vurdert som det eneste relavante området på Sistranda, foreslo rådmannen at man velger herredshustomta. Et valg som innebærer riving av eksisterende kommunehus, og en mye mer fortettet utbygging enn på Beinskardet.

Om ei uke kan plasseringen være bestemt Sist Frøya skulle bygge sykehjem, varte drakampen om hvor det skulle bygges i ti år. Når kommunen nå skal bygge nytt helsehus legges det opp til at plasseringen kan bli avgjort i løpet av ei uke.

Rådmannen la opp til at saken tomtevalget skulle avgjøres i kommunestyret i februar, men politikerne mente de trengte mer tid. Men flertallet i formannskapet mente ikke lenger tid enn at saken kunne bli behandlet nå i mars.

Slik blir det likevel ikke. Fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland orienterte formannskapet sist onsdag om at man har valgt å ta ett skritt tilbake. Det skal kjøres en ny runde med tillitsvalgte og verneombud, og det skal gjennomføres en workshop som involverer ansatte, før man kjører ny runde i alle organer som skal uttale seg.