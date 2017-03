Skal finne daglig leder i egne rekker

Frøya formannskap godkjente onsdag forslaget om å etablere en kommunal stilling som koordinator/ daglig leder for helhetlig idrettspark.

Kultur- og næringsetaten ønsker å utlyse det som skal være en 80-prosent stilliing internt, og finansiere halvparten av dette fra eget budsjett, og halvparten finansiert gjennom at personen også skal selge sine tjenester til Frøya Storhall AS.

Flere av politikerne stilte spørsmål ved at kultur- og næringsetaten kunne ha en slakke tilsvarende en førtiprosent stilling.

- Normalt sett skulle det gå ut over noe annet innen kultur, sa Arvid Hammernes (V).

Kultursjef Marit Wisløff Norborg svarte at man per i dag er flere ansatte i kulturetaten som betjener oppgaver som en slik koordinator skal ta seg av, og at man dermed kan frigjøre og effektivisere ressursene uten at det går ut over noe annet.