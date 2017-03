Ungene ved Sørburøy skole bobler over av entusiasme og fortellerlyst når lokalavisa Hitra-Frøya tilfeldigvis kommer innom.

Fem på småtrinnet

De fem elevene ved småtrinnet (de går i 1., 2. og 4.klasse) er i ferd med å avslutte sin felles KRLE-undervisning og forteller ivrige at de hadde mat og helse på timeplanen tidligere den dagen.

- Da laget vi sunn eplesnacks og kjeks, forteller elevene, og lærer André Melkvik henter i noen smaksprøver.

Dyreliv

Morten i 1.klasse forteller at han har en katt som heter Lurven hjemme.

- Jeg har en papegøye og hund. Også skal jeg få meg hest til bursdagen min, stråler Anna Karina.

- Vet du, Anna har nesten en hel dyrehage hjemme, samstemmer de andre barna.

- Vi har sauer, høner og vaktler også ja, nikker Anna stolt.

Korpsrekruttering

Sørburøy har et aktivt musikkorps. Ungene på småtrinnet forteller at de spiller ulike instrument og ramser opp trommer, trompet, horn og trombone.

Så skrifter de tema igjen.

- Anna snakker litauisk selv om hun aldri har bodd der. Nå lærer hun bort litt litauisk til meg, forteller Maiken og sier noen gloser, før Johannes skyter inn at han lærer samisk ved skolen.

Møtes til leik

Til sammen er de åtte barn ved Sørburøy skole dette skoleåret. De tre andre elevene fordeler seg på 7. 9. og 10. trinn men denne uka er de bare to fordi Gaia i syvende er på leirskole med de andre frøyværingene.

Hver dag har hele skolen fra 1. til 10.trinn organisert fellesleik.

- Andre fordeler med å være en liten skole er at vi får til flere aktiviteter uten at det skal så mye organisering til. Vi kan for eksempel bestemme oss på kort for at skolen skal ha utedag hvis været viser seg å bli bra, sier André.

Ikke et bymenneske

André forteller at han selv har vokst opp på Sørburøy og gikk på skolen her for omtrent ti år siden.

- Deretter gikk jeg videregående på Frøya, også begynte jeg på universitet i Trondheim. Men jeg er ikke et bymenneske så da jeg fikk jobbtilbud ved skolen på Sørburøy tok jeg sjansen og flyttet hjem igjen.

På Sørburøy bor det rundt 30-40 fastboende, om sommeren stiger tallet da det er en god del feriehus der.

Men nå klarer elevene nesten ikke sitte stille lenger.

Det nærmer seg friminutt og de skal prøve akebrettene sine i bakken utenfor skolen.

- Du må komme tilbake snart igjen. I sommer, insiterer ungene og vinker farvel.