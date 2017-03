- Det er utrolig stas å få prisen. Jeg begynte å tenke på den første kulturkvelden jeg var på, jeg tror det var i 1998 og jeg var fjorten år. Da var det Amy Lightfoot som fikk kulturprisen. Og jeg tenkte, hva i all verden skal jeg finne på for at jeg en gang skal få kulturprisen fra Hitra kommune. Så ser jeg det i dag, at 20 års hardt og målrettet arbeid har hjulpet, sa Audestad med et stort glimt i øyet, og til latter fra publikum.

Hun takket Ingolf Jektvik som tålmodig hjalp henne å lære gitarspilling ved kulturskolen. Og hun takker revygruppa i Ansnes-revyen, som tok henne inn da hun var 15-år.

- Makan til utrolig inkluderende og flott gjeng. De har lagt grunnlaget for at jeg kan jobbe med musikk i dag.

Hun takket også sine foreldre, som aldri tvang henne til å ta høyere utdanning.

Dette er juryens begrunnelse:

Årets kulturpris er en utmerkelse til en som er oppvokst på Hitra, har flyttet herifra, men som likevel stadig vender tilbake, og da gjerne for å glede og underholde oss som holder stand – her ute. Denne personen er blitt en kjent og kjær person for oss Hitterværinger, men også for mange både i og utenfor Trøndelag.

Årets prisvinner er født her, men oppvokst på Hitra. Sin første gitar, fikk vedkommende bare 10 år gammel og veien videre ble lagt allerede da. Vi har hørt en historie om denne personen som liten og gikk i barnehagen, der det etter beskjed om å ta med en CD endte opp med at de andre barna kom med «Hakkebakkeskogen», mens denne personen kom med «Elton John».

Hvis vi skal driste oss til å beskrive denne personen, så må det bli; en person som er utålmodig og rastløs, snill og jordnær, målbevisst og veldig fokusert og engasjert. En person med smittende positiv energi, og ikke minst et observerende skråblikk som formidles gjennom gode, humoristiske eller snertende tekster, som tonesettes og framføres på en fengende måte.

I dag er prisvinneren en etablert artist og låtskriver, og har evnet å gjøre dette til sin levevei. Tross sin heller beskjedne alder på bare 33 år, så har denne personen et kjent navn over det ganske land. Vedkommende er blitt det som gjerne betegnes som en «Headliner».

Vi har lært å kjenne denne personen som en fantastisk liveartist som alltid leverer det lille ekstra på scenen, i både større og mindre konstellasjoner, som soloartist, i trioformat eller med et fabelaktig band i ryggen!

Det har etter hvert også blitt flere utgivelser på CD - tre så langt, og alle har fått strålende kritikker. Titlene på CD’ene er:

" På feil si' av vei'n " (2013) " Livet e for kort te å bare ha det greit " (2014) « Ni nye » (2016)



Prisvinneren har for øvrig:

Vært og er engasjert i «Den kulturelle skolesekken»

Vært oppvarmingsband for Kari Bremnes

Spilt på Gitarkameratenes visefestival i Sandefjord

Deltatt på «The Last Waltz», artistmønstring i 2014 til inntekt for Sorgenfri

Skrevet «Te den som itj gler sæ te jul" i forbindelse med Kirkens Bymisjons aksjon "Gled en som gruer seg til jul".

I sin fortid var hun en aktiv revyskuespiller i «Ansnesrevyen», og for de som husker det har hun gjentatte ganger deltatt på lokal UKM. I dag er hun stadig på plakaten her lokalt, vi får visst aldri nok av den flotte jenta vår fra Hitra.

Hitra kommune vil med dette gratulere med kulturprisen for 2016 som går til:

«Charlotte Audestad for hennes liv og virke som artist og som en god Hitra ambassadør».