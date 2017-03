Nå blir det pårørende-skole

Opprinnelig hadde Frøya kommune og Frøya demensforening planlagt å kjøre en pårørende-skole i januar/ februar. Men på grunn av liten påmelding valgte man å utsette.

- Jeg tror det kan ha vært noen misforståelser på hvem kurset var beregnet på. Vi har fått flere henvendelser etter at vi valgte å utsette. Dette er et kurs for alle familemedlemmer eller venner av personer med demens på Frøya og Hitra, presiserer Ann Karin Sæther fra Frøya kommune, som tar i mot påmeldinger.

Kurset holdes over fem kvelder i april og mai på Frøya frivilligsentral.

- Dette blir et lavterskeltilbud til pårørende, der man i tillegg til å få kunnskap også vil utveksle erfaringer om hvordan man takler ting, sa Brit Ohrø fra Frivilligsentralen da lokalavisa fortalte om kurset i desember.

- Det er viktig å være bevisst på at demens er en folkesykdom, og at antallet som får det, er stigende. Vi kan si at hele samfunnet er berørt. De fleste har noen i familien, en nabo eller venn som har demens, sa kommunelege Ingrid Kristiansen.

Demens er en fellesbenevnelse på sykdommer der man får varig nedsatte hjernefunksjoner. Vanlige syptomer er dårlig korttidshukommelse og problemer med å organsiere hverdagen sin. På pårørendeskolen vil man blant annet få vite om hvilke hjelpemidler som finnes, og om hvordan man kan sette inn tidlig innsats i heimen. Videre vil Nav orientere om hvilke rettigheter man har, og man vil hyre inn eksterne folk til å forelese om ulike sider rundt det å leve med demens. Tanken er også at de samtalene man får mellom de som er berørte, kan bli en viktig del av kurset.

Første kurskveld blir 19. april.