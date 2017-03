Skoleelever arrangerte UKM

Lørdag fjerde februar 1997 ble det arrangerert lokalmønstring av UKM i Hitrahallen for øyungdommen.

Andre klasse i allmenne fag ved Hitra videregående skole var medarrangører.

- Skolen vår fikk forespørsel om å hjelpe til med UKM, og da fant vi ut at vi ville melde oss, fortalte Tora Fjeldberg.

De ti elevene sørget for alt som trengs til UKM.

- Vi skal få tak i konferansierer, være scenearbeidere, sette opp og rydde ned scenene, ta bilder av utstillingene, reklamere for arrangementet, sørge for at deltakerne får mat og salg av mat og drikke til tilskuerne, ramser de opp.

- Ja, vi i skal vel egentlig sørge for alt bortsett fra lyd og lys, sa Sondre Fjeldberg.

- Hvorfor vil dere være med som arrangører?

- Det er en bra måte å tjene penger til klassetur neste år, fortalte elevene

De som hjalp til fikk hele overskuddet fra arrangementet, blant annet inntekter fra billettsalg, kiosksalg og konserten.

Klassen hadde fordelt oppgavene og så fram til å sette i gang.