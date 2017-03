Sykefraværet sank med 18 prosent

I fjerde kvartal 2016 var sykefraværsprosenten (legemeldt fravær i prosent av avtalte dagsverk) på Hitra 6,5 prosent. På Frøya var tilsvarende tall 5,6 prosent.

For Hitra er dette samme tall som samme periode i årt før, mens tallet på Frøya året før var 6,9 prosent. Det vi si at sykefraværet på Frøya sank med over 18 prosent.

Ved utgangen av 2016 sank det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag med 1,6 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,4 prosent. Det er det samme som for landet.

Sør-Trøndelag er blant fylkene med lavest sykefravær. Fylkene nord for Sør-Trøndelag har høyest sykefravær, mens Oslo, Rogaland og Sogn og Fjordane ligger lavest.

Sykefraværet synker mest blant kvinner

For menn holder sykefraværet seg stabilt på 3,9 prosent, med en marginal nedgang på 0,3 prosent.

For kvinner ligger sykefraværet på 7,2 prosent. Det er en nedgang på nesten 3 prosent fra 2015. Man ser også at sykefraværet blant kvinner synker i alle aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen 55-59 år.

Gjennomsnittlig varighet på sykefraværet i Sør-Trøndelag er 44,9 dager.

- Sammenligner vi med forrige år har vi hatt en reduksjon i varighet på en dag. Ser vi på avsluttet sykefravær som ble påbegynt i 4. kvartal 2015, har kvinner i gjennomsnitt seks dager lenger varighet på fraværet enn menn. Denne forskjellen har avtatt noe de siste årene. Ved utgangen av 2013 var forskjellen i overkant av ni dager, forteller Elin Børseh Eidissen ved NAV Sør-Trøndelag.

Betydelig nedgang på Frøya

Agdenes har det laveste sykefraværet med 3,7 prosent, fulgt av Røros med 4,3 prosent.

Høyest sykefravær finner vi i Bjugn med ni prosent, deretter følger Roan med 8,4 prosent og Osen med 7,6 prosent. Alle har en økning i sykefraværet fra samme periode i fjor og Osen ligger høyest med 64 prosent økning. Sykefraværet synker mest i Agdenes med 26 prosent.

Frøya har også en god betydelig nedgang i sykefraværet med nesten 19 prosent. I Trondheim ligger fraværet på 5,1 prosent, godt under snittet for fylket og en nedgang på 2,5 prosent fra i fjor.

Det egenmeldte sykefraværet kommer i tillegg og er på 1,1 prosent, opplyser NAV Sør-Trøndelag