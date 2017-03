Med vannscooteren reddet de mannen fra grunnstøtt båt

- Våre Rescue Runnere er fantastiske verktøy! skriver Redningsselskapet på Facebook-siden til redningsskøyta "Idar Ulstein" etter redningsaksjonen på Sør-Hitra natt til søndag.

En fiskebåt på 26 fot hadde gått på grunn i uværet. Mannen ombord varslet hjelpen og både Kystvakta og redningsskøyta ble sendt til området. Fordi det først var oppgitt feil koordinater for havaristedet, tok det noe ekstra tid før båten ble funnet og mannen berget.

- Ved hjelp av Rescue Runner berget redningsskøyta RS "Idar Ulstein" en person som hadde kjørt på land ved Ramsøysundet ved Hitra i natt. Det var storm i kastene i området og hverken vi eller kystvakta kunne slepe båten pga værforholdene. Den sank i løpet av natten, forteller Redningsselskapet.

En Rescue Runner er en vannscooter spesielt utviklet for sjøredning under vanskelige forhold. Scooteren opereres av en eller to redningsfolk, som raskt og enkelt kan få folk ut av vannet, uavhengig av om de er bevisste eller ei, ifølge fabrikanten. I tilfellet fra sør-Hitra gikk det veldig bra med mannen som hadde grunnstøtt.

Ifølge adressa.no, som har snakket med kaptein Torgeir Are Nilsen på RS "Idar Ulstein", er mannen hjemmehørende i Kristiansund og ble i natt fraktet dit.

- Du gjør hva du kan for å komme deg ut til stedet kjapt når du får en slik mayday-melding. Det var dårlig vær, med kraftig vind og regn, men vi satte ut vannskuteren og styrmannen vår plukket opp mannen og fraktet ham ut til Kystvaktens båt, forteller Nilsen til adressa.no

På redningsskøytas Facebooksider kan man søndag kveld lese at båten søndag er hevet og sendt til slip.