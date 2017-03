Her er de over 700 navnene på oppropet "Stopp vandalismen på Siholmen"

- "Vi er 491 nå! Folk nok til å bære bort bygget!" skrev Hans Anton Grønskag på sin egen Facebook-side i forbindelse med at det - som tidligere omtalt - er igangsatt en underskriftsaksjon med overskrift "Stopp vandalismen på Siholmen". Mandag formiddag er antallet underskrifter kommet langt over 700.

Underskriftslista er lagt ut på den digitale tjenesten underskrift.no med tanke på å få stoppet bygginga av brannstasjonen på Siholmen på Sistranda. Saken har som kjent skapt et veldig engasjement, og mange har også uttrykt krav om at bygget heller må oppføres på Melkstaden ved Sistranda. Underksriftskampanjen er lagt opp av Thomas Nygård. Han laget tidligere også en egen Facegook-gruppe med samme budskap.

- Uforståelig at oppegående folk kan tillate slikt Ett halvt døgn etter at Thomas Nygård etablerte facebook-siden mot vandalisering av Siholmen, hadde den 500 medlemmer.

Thomas er oppvokst på Sistranda, og har et sterkt forhold til området Siholmen. For noen dager siden uttalte han til lokalavisa Hitra-Frøya:

- Jeg har selv vokst opp på Sistranda og husker godt oppveksten der Siholmen og moloen var et viktig sted for oss. Vi syklet dit etter skolen og fisket "kattfesk" som vi dro rundt og solgte til "kjerringan". Siholmen var også et viktig sted der rånerne møttes for å slå an en prat. Hver gang jeg er på Frøya og været tillater det er jeg med min far på sjøen. Og det og komme inn i havna på kveldene er idyll. Masse båter og bryggene som står der på rekke og rad. Det samme gjelder om man kjører langs veien en fin sommerkveld,der ligger siholmen omringet av blikkstille hav og bryggerekken speiler seg i vannet. Hva nå? Får å si d som en ekte Frøyværing, D SJER F**N ITJ UT, sier Thomas. Han kan ikke skjønne hvordan det er mulig å tillate et slikt bygg på Siholmen.

Hans Anton Grønskag er også sterkt engasjert i protestene. Han forteller at listene blir liggende ute til tirsdagskveld. Onsdag formiddag starter kommunestyretmøtet. Saken om brannstasjonen står ikke på sakskartet, men ordfører Flåmo har tidligere antydet at hun vil komme tilbake til saken når kommuenestyret møtes.

